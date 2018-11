Tests

Stranger of Sword City

Et re pour un test d'un Dungeon Crawler par Experience Inc.Cette fois-ci sur Xbox One et en import Jap.Est-ce que Stranger se démarque de Demon Gaze ou autre Operation Abyss, ou est-ce encore le même gameplay dans un autre habillage?Réponse dans quelques lignes.SCENARIO :Vous êtes dans un avion, vous partez pour des vacances bien mérités (en fait, le jeu le précise pas mais bon, c'est plus les boules si c'était le cas) et pouf, votre avion est descendu en plein air par une créature.Vous vous réveillez en vous demandant ce qui s'est passé et ou sont les autres passagers quand un vieille homme vous approche.Plutôt énigmatique, il vous demandera de la suivre pour mieux vous tendre un piège.Vous serez sauvé par une jeune lycéenne qui vous emmènera vers le début de votre aventure.Bon, sur un RPG, il est difficile de raconter l'histoire sans spoil.Mais en gros, il existe une dimension dans laquelle certaines personnes sont "appelées" ou y arrivent par accident, ces personnes sont désignées en tant que "Stranger" doivent protéger les habitants de cet autre dimension des créatures qui y sèment la terreur pour au final, pouvoir revenir dans sa dimension d'origine. gné?GAMEPLAY :Donc, il s'agit d'un Dungeon Crawler... On passe sa vie à explorer des donjons.On débarque dans le jeu après une création de personnage qui va vous faire haïr le jet de dé. ( à moins d'être cocu)Bref, après 40min de lancer de dé pour avoir un nombre satisfaisant de points bonus, vous démarrez avec un perso qui doit sortir du premier donjon dans un parcourt relativement court mais pas sans danger.En effet, lors de votre fuite, vous devrez affronter un boss (pour lequel votre perso n'est absolument pas préparé... en difficulté normal ou hard) qui vous lattera la gueule s'il décide de s'en prendre à vous plutôt qu'à Ryo.La fille (Ryo) qui sera venu a votre aide un peu avant fera le travail solo mais lolilol et thumbs up pour celui qui a codé ça... celle-ci peut se faire empoisonner. Sans magie ni potion pour se soigner, elle viendra a mourir. A ce moment là, soit vous avez de la chance et votre personnage arrive à s'en sortir... Soit vous périrez et aurez à recommencer la création de personnage.Car oui, la grande intelligence de Experience Inc. est de vous laisser créer un perso pendant plusieurs dizaines de minutes, ne pas vous offrir la possibilité de sauvegarder votre création et de laisser la possibilité que le personnage qui est censé vous sauver en début de jeu puisse mourir... Du génie!Donc, après avoir passé plus d'une demie heure à recréer mon perso, je décide de lancer le jeu en normal pour que Ryo ait plus de chances de survivre.Arrivé à Sword City, on vous demande de recruter des alliés. 5 au total... Pareil... chaque perso vous prendra plusieurs dizaines de minutes de lancé de dé pour avoir les meilleures stats possibles.En gros, après 2h de création de personnage, votre aventure commence.Chaque Stranger possède une habilité propre, et en tant que héro du jeu, vous avez l’habilité de ne jamais mourir définitivement. La class quoi.Dans SotSC, vos personnages, en fonction de vos choix durant la création pourront ressusciter 1 à 2 fois avoir de mourir de façon permanenta.Le système de jeu octroie de 1 à 3 cœurs en fonction de l'age de votre personnage.Plus il est jeune, plus il reçoit de cœurs (nombre de insurrections) et au moins il reçoit de points bonus. Et à l'inverse, plus il est vieux, moins il a de cœurs et plus il a de points bonus.Cela veut dire qu'un perso de 50ans, sera plus difficile à tuer car plus de points bonus mais s'il meurt, (n'ayant qu'un cœur) ne pourra être ressuscité.Pour les combats, c'est du classic.2 lignes, la première ligne attaque en mêlée et la ligne arrière attaque à distance.Les combats ne se déroulent pas en temps réel, de début d'action, on choisi une action par personnage, on lance l'action et on regarde.Pour ceux qui auront joué à Demon Gaze ou Operation Abyss, il s'agit ici du même jeu à quelques détails près.Le gameplay est sensiblement le même, les classes, attaques etc... On est clairement dans le même jeu avec un habillage différent. (malheureusement)Donc, on se retrouve avec les mêmes mécaniques... Les niveaux sous l'eau où l'on ne peut plus lancer de sortilèges, où l'on est entrainé par les courants, etc...Objets limités chez le marchand. Armes/armures à obtenir lors d’embuscades.Les embuscades sont des zones où l'on peut se cacher et attendre un convoi d'ennemis transportant un coffre pour les attaquer et leur voler le contenu du coffre.Le jeu offre la possibilité de changer de classe à partir d'un certain level et de revenir à sa classe d'origine en conservant les techniques apprises d'autres classes.Du coup, le fighter, paladin peuvent avoir les techniques de samurai et attaquer tous les ennemis sur 2 rangées. Pratique.Encore un fois, la class wizard n'intervient que rarement... surtout sur les boss.Étant sur la ligne arrière, celle-ci n'a pas le range pour attaquer la première ligne en mêlée et les poins étant limitées, on finira pas ne l'utiliser que pour lancer des sorts de soutien la plupart du temps.Ici encore, on pourra utiliser le déplacement automatique sur la map. Bien pratique pour gagner du temps.Le côté tactique perd de son sens avec l'option fast action. Qui permet de passer les attaques très rapidement... On perd moins de temps lors de combats mais du coup, on est moins dedans. Les combats deviennent plus automatiques. C'est pratique d'un côté mais de l'autre, on a l'impression de ne plus s'investir dans les combats.Les donjons ressemblent déjà plus à des donjons dans leur agencements. Mais il y a encore du travail à faire.Durant les dialogues, il sera possible de faire des choix qui n'auront aucune influence sur le déroulement de l'histoire...Et il y a 3 fins possibles.Le jeu prendra entre 40 et 50heures. Puis, a vous de voir pour le post crédit.RÉALISATION :Coté esthétique, c'est vraiment réussi.Les artworks sont vraiment magnifiques. (le jeu propose les graphismes originels et les graphismes revisités)Perso, j'ai joué avec la version revisité.Il n'y a pas vraiment d'animations. Juste quelques déformations durant les combats.Les décors sur la map sont dans la continuité de leurs productions. Cad moyens.Petit plus, les chargements sont plus courts que sur PSVita.Les musiques sont dans le ton même si aucun thème n'est réellement marquant.Le jeu est entièrement traduit en anglais. (Il s'agit, je le rappelle d'un jeu Japonais) Ce qui est très appréciable car il nous permet de jouer à des jeux qui ne sortent pas chez nous.Autre rappel, SotSC n'est sorti en boite qu'au Japon. Les US l'ont qu'en démat. Mais bon, f*ck le démat comme on dit... :PEn résumé,Tout comme Demon Gaze et Operation Abyss, il s'agit d'un bon petit Dungeon Crawler.Ayant fait ces deux derniers il n'y a pas si longtemps, j'ai une grosse impression de déjà vu sur Stranger of the Sword City car il reprend les mêmes mécaniques.Si vous êtes fan du genre et que vous n'avez pas fait DG ou OB du même dev, ben faites vous plaisir.Il y a vraiment trop peu de représentants du genre sur console.Le jeu ne coute pas cher sur Ebay ou Amazon et il est déjà traduit en Anglais de base.+ Les arts+ Du dungeon Crawler (un genre sous représenté sur console)+ Jeu import Jap avec traduction Anglaise.+ Fast action- Impression de déjà vu pour ceux qui ont joué aux précédent jeux du même dev.- Pas d'animations lors des combats- Manque d'originalité- Fast action/10