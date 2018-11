Gamekult 8/10

Gamergen 17/20

Si rien ne pansera les plaies des plus déçus du jeu de 2012, Diablo III Eternal Collection nous rappelle combien les extensions, le mode Aventure, les Saisons et l'adaptation au pad ont permis à ce grand sujet de discorde de vieillir comme un bon vin. Sur Switch, la bête de Blizzard est une came dure, comme un bandit-manchot portable où l'on gagne toujours, aussi difficile à lâcher que relancé en à peine quelques secondes. Le tout est vendu au prix fort et c'est évidemment un coup au porte-monnaie, mais on pourra toujours se consoler avec+ Les PlusTous les apports des versions consolesDiablo III, ses extensions et ses saisons partout avec soiDes babioles pour les fans de NintendoJeu hors-ligne et mode Aventure déverrouillé par défautPortage inattaquable avec 60fps au centre du viseur- Les MoinsTextes un peu petitsLe multi local aux Joy-Con pas recommandéMoins joli (mais (toujours fluide) en docké---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alors, ce Diablo III: Eternal Collection, à (re)faire ou pas ? Sincèrement, oui. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans ce royaume, c'est le moment idéal. Si vous l'avez déjà conquis, il est temps d'y retourner. De plus, cette édition comprend tous les contenus d'antan, à savoir l'extension Reaper of Souls et le Retour du nécromancien. Qui dit portage chez Nintendo, dit ajouts exclusifs. Ici, nous pouvons mettre la main sur une armure de Ganondorf, la mascotte Cocotte, le portrait Triforce, et les ailes Échos du masque, le tout tiré de licence The Legend of Zelda.Les plusUn jeu stable, super agréableMalgré les concessions, c'est quand même beauLa prise en main, au poilY jouer n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quiTous les contenus inclusLes moinsLe texte en mode Portable, c'est trop, trop petitLe flou en mode TV, un poil dérangeantLe menu sur le petit écran de la Switch