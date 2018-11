Leader du marché de la VR avec son PSVR disponible depuis 2 ans bientôt, Sony semble déjà réfléchir à la suite.C'est via un brevet déposé récemment que l'on en apprend davantage sur les intentions de la firme pour l'avenir du secteur VR.On aperçoit la présence de deux bracelets dont un servant à détecter la positions des doigts d'une main à l'aide de plusieurs caméras placées sur le bracelet, voici un descriptif plus détaillé du concept surPour résumer, l'idée serait de remplacer les move par vos mains, alors ça suscite de nombreuses questions sur le comment ça peut fonctionner, comment attraper un objet virtuel juste avec ses mains... attention, rien ne dit que le brevet aboutira sur quelque chose, toutefois il existe bel et bien.Puisque nous sommes dans le domaine de la VR, on apprend quea été plagié parcomme en atteste cette image:Si il y a bien une chose qu'on ne peux retirer audec'est bien l'ingénierie de ce dernier au niveau de son ergonomie et son design, inspiré directement par ledelancé en, un casque permettant de visionner du contenu en 3D.C'est pour cette raison que le casque a suscité bon nombre d'inspirations depuis sa sortie dont et surtoutqui a jugé normal de copié complètement le concept sans même contacter, c'est pour cela queà de suite rappelé à l'ordre la société Chinoise en leur proposant deux issues, un procès soit un accord commun, c'est ce qu'ils ont décidé de faire enpermettant àd'utiliser le brevet depour ses casques.Tout est bien qui finit bien, reste à voir sidécrochera d'autres partenariats dans la mesure ou d'autres fabricants se sont allègrement inspiré du