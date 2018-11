Bonjour à tous,



Je viens de recevoir mon coffret Taiko no Tatsujin sur Nintendo Switch, il sera plus ou moins mon premier jeu de la série, j'y ai jouer au Japon mais rien à voir, on débute, n'hésitez pas à venir me soutenir dès 13h !



Voici le lien de ma chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/ashkaim







On fera tous ensemble le tour du jeu, venez nombreux, on va bien délirer !