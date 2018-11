Voici une Information concernant un jeu sorti sur Nintendo Switch :Pour le moment, trois tests sont tombés. Voici les notes :- TheSixthAxis : 90/100- God is a Geek : 85/100- Destructoid : 80/100Pour rappel, le jeu sort aujourd'hui en boite sur Nintendo Switch et en dématérialisé sur Ps4...Source : https://www.metacritic.com/game/switch/taiko-no-tatsujin-drum-n-fun!/critic-reviews

posted the 11/02/2018 at 07:33 AM by link49