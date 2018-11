Voici des Imnformations autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :La page eShop du jeu Super Smash Bros. Ultimate a été mise à jour et indique que le titre pésera 13,6 Go, ce qui en fait l’un des plus grands jeux Nintendo sur la console, avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Xenoblade Chronicles 2. Et pour finir, voici l'icone qui sera affichée sur votre Nintendo Switch :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://gamingbolt.com/super-smash-bros-ultimates-updated-file-size-revealed