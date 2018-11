Je regardais la liste des jeux de la PS Classic, et curieusement, ces 3 jeux ne sont pas présents :Gran TurismoWipeoutMediEvilAutant Crash & Spyro, je peux comprendre qu'il y ait des problèmes de licences, autant là... D'autant plus que Metal Gear Solid ou Tekken 3 seront, eux présent ! C'est à n'y rien comprendre !J'aurais bien aimé une console avec les jeux emblématiques de Sony quand même... Ca me semble tronqué vendu comme ça, même si la liste des jeux reste bonne.