Je vous partage deux excellentes vidéos de Biohazard France, qui nous dévoilent sans commentaire (contrairement a la vidéo de Julien Chieze et son blabla H24...) l'excellente VF du titre, enfin du moins pour l'instant.



A savoir que la série a toujours eu de très bons doubleurs en VF notamment avec les épisodes Resident Evil Operation Raccoon City, Resident Evil 6 et plus récemment, Resident Evil 7.



On espère grandement de même avec ce Resident Evil 2 Remake.



Sur ce, voici les deux vidéos et surtout a vous de juger.



-La demo VF de Leon :







-La demo VF de Claire :





