Pour bien préparer l'arrivée de Darksiders 3 et redonner un petit boost aux ventes de leurs jeux, THQ vient de lancer le patch 4K Xbox One X de Darksiders Warmastered Edition (l'édition 360 étant déjà patchée mais tournant en 30fps). Darksiders 2 Deathinitive Edition sera lui patché courant du mois avant l'arrivée du 3ème opus.

posted the 11/01/2018 at 05:57 PM by tuni