Juste un avis à chaud et une invitation à la réflexion suite au dernier direct de ce bon vieux smash des familles.Nintendo n'avait pas gardé les meilleurs morceaux pour ce dernier direct, on se retrouve donc avec Félinferno, plutôt sympa mais qui donne l'impression d'une intégration aux forceps, il faut obligatoirement un pokemon de dernière génération pour chaque nouveau Smash. Exactement comme Greninja ou même Lucario qui avait remplacé Mewtwo en son temps. Comme j'ai décroché de la série je ne peux que dire : Mouif.Ken, pas grand chose à dire, à partir du moment où tu intègre le principe de combattant écho dans ton jeu ça semble difficile de faire l'impasse sur le rival de Ryu. Il a l'air suffisamment différencié en tout cas.Plante Piranha, une belle surprise, un personnage un peu WTF, iconique, avec un moveset pas déconnant qui vient récompensé les early adopters de Smash. Il me fait un peu pensé à Chomp dans Mario Tennis Aces, imprévisible et fun.De la visibilité pour Project Zero avec Ruka, il était temps car la série a accueilli pas mal d'exclusivité et remakes. De l'iconique avec le polygonale Akira de Virtua Fighter 1 et l'ennemi de Sonic. Springman a bel et bien été passé à la trappe comme prévu.Plus surprenant Vlad, le personnage manque de charisme mais c'est une occasion manquée d'amener, avec l'art et la manière, l'univers de Golden Sun avec ses djinns et musiques accrocheuses. Il rejoint un peu Bomberman et Shovel Knight dans la liste des trophées au goût doux amer. Une prochaine fois peut être.Ils remplacent les trophées classiques, difficile de dire pour l'instant s'il le font avantageusement ou non. On troc des statues 3D pour des artworks. La certitude que l'on peut avoir c'est qu'il y en aura des tonnes. Ces esprits offrent aussi divers boosts/effets. Ça à l'air intéressant dans le cadre du mode solo mais pour le reste ces mécaniques déséquilibrent les combats.N'en déplaise à certains, on ne pouvait pas y échapper dans ce monde connecté et avide.Avec les DLC, Nintendo permet à smash de rester dans l'actualité pendant un an de plus et de faire mousser les fans encore un peu plus longtemps. Les prochains Direct et l'E3 auront donc certainement leur moment Smash et personnellement je m'en plaindrai pas. C'est d'autant plus intéressant que le jeu a privilégié le côté "best of" et accueille du coup un peu moins de nouveaux que d'habitude (la qualité y est, la quantité moins).Le season pass permet de payer un peu moins cher et de clarifier les choses : a priori, on ne va pas raquer jusqu'en 2022. Ça sera 5 persos (avec arène et ost) et 25 euros à aligner. Là où on pourra critiquer c'est côté prix, ça fait cher le perso comparé au prix des autres. Mais rare sont les jeux aussi généreux en contenu que Smash et j'estime que les futurs acquéreurs de ces DLC ne seront pas volés : Quand tu as une entreprise talentueuse, qui aime le fric et juste en face des clients intéressés, qui en veulent plus, ça serait con de ne pas les faire se rencontrer. (Et puis je veux mon Skull Kid merde é_è)Un bricolage, mais un bricolage intéressant. On va se retrouver avec des combats "scénarisés" avec des conditions de victoires différentes, divers handicap etc... Les carottes pour inciter a y jouer sont efficaces : du déblocage de persos et d'esprits, qui renouvelle au passage le gameplay. Aussi on trouvera quelques boss et certainement une cinématique de fin.Pour lier tout ça on a une très belle world map, elle a l'air interactive, comme DK country 3, il faut par exemple sauver l'esprit de Locklass pour accéder à une petite île sur son dos. Avec un peu de chance, elle réservera quelques secrets ou raccourcis comme celle de Super Mario World.Viennent se rajouter des éléments RPG douteux et assez obscurs de prime abord. Je m'enjaille quand même un peu sur ce qui ressemble furieusement au sphérier de Final Fantasy X, même si je m'attend pas à ce qu'il soit pertinent que dans son jeu d'origine.Plus important, qu'en penser ? Visiblement on dit adieux aux phases un peu plateforme/beat them all du fameux Emissaire Subspacial, dans une moindre mesure celles du solo de Melee. On aura pas non plus les environnements assez génériques qui allaient avec (jungle, chateau, plaine...), tout se passera dans les arènes du jeu de base. Ça peut déplaire, je retiens tout de même que l'émissaire subspatial n'était pas très fun, c'était surtout l'enrobage (musiques, cinématiques) et le déblocage de perso qui importait. Si on se concentre sur le gameplay ça peut le faire, peut être même que Nintendo a trouvé la bonne formule pour faire un mode solo à la fois long et pas trop chiant.Un moment épique et fan-service d'une très belle justesse. Sakurai revient aux fondamentaux de l'opus N64 : Si Smash mélange autant de licences, c'est qu'il faut se représenter quelqu'un (les mains blanches) qui à partir de figurines, du bureau de sa chambre et surtout de son imagination, se fait des films dans sa petite tête de fanboy.J'apprécie énormément comment chaque personnage réagit à sa manière/comme il peut, pour éviter les rayons lumineux. Shulk voit venir le désastre grâce à Monado, Falcon tente de s'échapper dans son vaisseau, Zelda et Palutena se protègent avec les même boucliers réflecteurs qu'in-game, Les inklings et Snake se planquent... xDPoint d'orgue de la cinématique, le rescapé est Kirby, j'ai peu d'intérêt pour cette boule mignonne par rapport à ce que Nintendo fait de cette franchise (surexploité, très souvent fainéante). MAIS faut avouer Kirby en jette en survivor, parce que Smash à la base c'est HAL Laboratory et le gameplay même de Smash "combat/plateforme" est tellement Kirbyesque que ce personnage a toujours été très bon et facile à jouer dans Smash. Il est quasiment pas retouché, il se joue de façon identique dans les jeux dont il est issus...En bref tout ça, c'est pertinent, c'est classe, ça transpire le respect, c'est du Smash pur jus et non on se fout pas de la gueule du client