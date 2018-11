C'est moi, où on ne retrouve pas le gouffre entre Shadow of The Tomb Raider Xbox One X et Xbox One S ? Je trouve les 2 versions du jeu assez similaires... Je suis un peu déçu du peu de différence entre les 2 versions (je joue sur un écran 4K sans HDR de 109cm). Je précise que je ne suis qu'au début du jeu dans la neige, et que sur Forza Horizon 4 ou Shadow of the Tomb Raider (surtout celui là) c'est le jour et la nuit entre les 2 consoles ! Il y en a parmi vous qui jouent sur Xbox One X et qui ont pu comparer avec la version Xbox One S ?







Sinon l'ambiance est folle et le jeu est vraiment immersif (même si graphiquement je ne suis pas aussi impressionné que je l'aurais pensé) ^^ !