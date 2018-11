Neo Geo

Nous allons évoquer aujourd’hui la Neo Geo Mini, émanation actuelle de la légendaire borne d’arcade Neo Geo MVS et de son pendant domestique : la console AES. Mais pour les plus jeunes qui ne nous lisent pas, rappelons ce qu’était la Neo Geo...



Le concept de l’époque était tout simplement dingue et résumé dans le slogan japonais : SUGOI GEMU O TSURETE KAERO ! Que l’on pourrait traduire par « Ramenons de super jeux à la maison ! » En l’occurrence des jeux d’arcade !



Le 26 avril 1990 sort le système d’arcade Neo Geo MVS. MVS signifiant Multi Video System et sa version domestique : la Neo Geo AES (pour Advanced Entertainement System). C'est du jamais vu à l'époque : une console aussi puissante qu'une borne d'arcade avec en plus des cartouches énormes... Bien évidement le prix est à la mesure de la bête : démentiel !



Dans un premier temps les jeux sont destinés à la location uniquement mais très rapidement, vu qu'il y a une demande très forte, les jeux sont commercialisés, cette fois dans des boîtes plus rigides. Vu le prix et l'aspect luxurieux des produits, les boîtes en carton ça faisait quand même un peu cheap.



Enfin bref on va pas s’éterniser sur la question. Revenons au sujet du jour : la Neo Geo Mini.



Le choix est audacieux : préférer la borne d’arcade plutôt que la console, c’est prendre le contrepied des autres minis, souvent de petites répliques des consoles d’antan.



Alors je n’aurais pas dit non à une mini Neo Geo AES mais cela a déjà été fait et ça s’appelle Neo Geo X. La NEO GEO Mini reprend donc le design singulier de la borne Neo Geo MVS et nous disposons de la version "international" dans nos contrées. Pas de bol la version asiatique me semble tout de même beaucoup plus belle et surtout plus cohérente avec par exemple la série complète des KOF.