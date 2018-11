Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Deux nouveaux Combattants ont été annoncés :Ken de la Saga Street Fighter et Félinferno de la Saga Pokemon. Tous les Combattants ont été dévoilés maintenant :On passe ensuite aux Amiibo :Puis aux Esprits, qui pourront être assigné à un Combattant :Les Esprits pourront évolués et gagné de l’expérience.On passe ensuite au Mode Multi-joueurs :Le rage-quite sera sanctionné. Nintendo recommande une connexion stable. En remportant des combats, on pourra devenir un membre VIP. On pourra s’envoyer de court message. Le mode Spectateur et Arène :On passe aux Trophées Aide, dont Vlad de Golden Sun par exemple, dont certains peuvent être mis KO :De nombreuses langues seront disponibles, et elles auront un impact sur les voix des Pokemons par exemple.On passe ensuite à divers Costumes pour le Combattant Mii :Un Seaon Pass, vendu 24.99 euros, sera prévu et débloquera 5 gros contenus :Comme par exemple un Costume Rex pour le Combattant Mii, ou des musiques issus de Xenoblade Chronciles :Les premiers acheteurs obtiendront ceci :Et un Amiibo à son effigie sortira l’année prochaine :Et on termine par cette annonce, le mode Aventure :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/super-smash-bros-ultimate-direct-11-1-2018-treehouse-live.77863/