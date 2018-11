Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Microsoft a publié son graphique hebdomadaire des jeux les plus joués sur la Xbox One la semaine dernière. Les données de cette semaine étaient largement attendues, puisque la semaine dernière était la première semaine du jeu Red Dead Redemption 2. Nul doute que le titre très attendu finirait en tête des charts des jeux les plus joués, n’est-ce pas? D'autant plus que les ventes et la réception du jeu ont été excellentes, indiquant que les gens achètent et apprécient le jeu en masse? Et bien non. À ses débuts, le jeu Red Dead Redemption 2 figurait à la troisième place du palmarès des Xbox One les plus joués aux USA. Il est arrivé derrière les jeux Fortnite : Battle Royale, qui a conservé sa place de numéro 1, et Call of Duty: Black Ops 4, qui tient fermement à sa position de numéro 2. Pour être honnête, le jeu Red Dead Redemption 2 a été lancé vendredi. Le fait qu’il ait réussi à remonter à la troisième place en quelques jours, à côté des autres qui ont bénéficiés de toute la semaine, est déjà très impressionnant...Source : https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-2-was-the-third-most-played-game-on-xbox-one-last-week