J'abuse un petit peu sur le titre car c'est toujours mieux de découvrir l'ost d'un jeu en vivant le moment in-game et non sur youtube.



Surtout que les scènes où interviennent les musiques sont tout simplement inoubliables et choquantes au possible! La vérité est toujours sous les yeux du joueur avec une tonne d'indices partout, mais rien à faire le joueur sera toujours guidé par un mensonge du début à la fin, et c'est toujours a la fin que ça fait mal.



Je vous partage donc, l'ost d'une série chef-d’œuvre du Survival-horror (du moins jusqu'au 4 avec la team jap Silent Hill), à écouter sans modération.



Silent Hill à jamais.



















Lisa nooooonnnn !!!







Le calme avant l'enfer...