L'Otaku et sa Mère

Bonjour tout le monde, pour me faire pardonner de ne pas vous offrir d’émission cette semaine,j'ai décidé de faire avec moumoune une video réaction à un titre que je voulais faire découvrir à moumoune, mais que je voulais aussi vous faire découvrir.



Ce n'est ni plus ni moins que ma série animée favorite, le seul anime que je considère parfait et un des rares que je reconnais comme une oeuvre d'art et non comme le produit d'une industrie.



Je ne pense pas que l'on réagira à la série entière, c'est surtout pour vous faire découvrir le titre et vous donner envie de le regarder.



La video est flouté pour éviter d'être bloquée



PS: La série est dispo en DVD chez animestore dans une vieille édition de Declic Image, version qui a plein de bonus.



Et en Bluray chez Aanime(version qui n'a aucun bonus)