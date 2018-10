Depuis hier, les twitter US et Japonais officiels d'ont changé d'image de fond et ont commencé à tweeter des truc bizarres, rappelant le mystérieux GASTER du lore d'UndertaleLa majorité des gens s'attendaient à un simple bonus pour halloween, et là sans crier gare, cet après-midi, sort! (anagramme d'undertale pour ceux qui auraient du mal)Il s'agit du chapitre 1 uniquement, disponible gratuitement et vous prendra environ 3-4 heures à terminer! On ne sait pas combien de chapitre il y aura au total, mais le premier s'agit certainement d'une grosse pub pour le futur jeu complet! On attends de voir sidonnera des info dans les jours à venirVous pouvez le télécharger ici :Bien sur, à l'instar d'Undertale, les musiques sont d'un grand cru!