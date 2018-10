Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Les personnes à la recherche de contenu pornographique lié à Red Dead Redemption 2 sur un célèbre site ont augmenté de 745% depuis le lancement du jeu. Les recherches les plus populaires étant 'Red Dead', 'Western' et 'WildWest'. Comme quoi, des fois...Source : https://twitter.com/RDonlineNews/status/1057722031951831040

Who likes this ?

posted the 10/31/2018 at 08:34 PM by link49