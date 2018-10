Salut tout l'monde !D'abord bonne fête d'Halloween pour ceux qui l'a fête.L'année dernière étant à la bourre pour me trouver un costume d'halloween, je me suis pointé dans un petite boutique qui vendait des costumes.... hors de prix ! :OAlors j'ai regardais les masques et il y avait les bien trop connus masques Vendetta/Anonymous et autre Freddy, Jason, Scream etc. Et là, dans un petit coin, quelques masques noirs, épais, bien foutu, presque fait pour un tueur en série. Je le prends ! (Le voilà ---> http://www.amazon.fr/Noir-Masque-dHalloween-Mat%C3%A9riau-ABS/dp/B00AQJZSJ8 Du coup pour la fête je me suis vêtu tout de noir et j'ai simplement porté ce masque. Autant dire que je m'attendais pas à ce que les gens soient autant mal à l'aise en me voyant. C'était énorme ! Simple mais efficace, le fait qu'on ne puisse pas voir les expressions faciales suffisait à faire flipper les gens.C'est plus tard en le portant que j'ai eu une inspiration pour composer une instru. Sombre, lourde, bref, je me suis tapé un bon gros délire que j'ai nommé:Cette compo fait partie d'une série de vidéos que j'ai appelée "Songs from my room". Il y en a 3 pour le moment et une 4ème arrive bientôt et sera du genre Funk !Je joue aussi dans un groupe punk-rock et nous avons sorti un titre ce lundi. Le lien de notre page facebook en-bas de l'article.Cheers!