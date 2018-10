Bonsoir. En cette sainte journée je vous propose de découvrir la seconde partie du casting pour la série The Witcher sur Netflix. Comme pour la première partie ( a voir ici ) ce n'est pas la motivation qui m'étouffe alors vous allez bien sagement vous contenter d'un truc dégueulasse. Merci.

dans le rôle dedans le rôle dedans le rôle deMads Mikkel..... Son frèredans le rôle dedans le rôle dedans le rôle dedans le rôle dedans le rôle deEn vrac :Maciej Musiał - Sir Lazlo,Wilson Radjou-Pujalte - DaraRebecca Benson - MarilkaShane Attwooll - NohornLuke Neal - VyrMatthew Neal - NimirTobi Bamtefa - DanekSonny Serkis - MartinRoderick Hill - FletcherInge Beckmann - ArideaCharlotte O’Leary - TiffaniaAmit Shah - TorqueUn lien vers l'excellent test de mon frèresur l'un des plus grands jeux de tous les temps, j'ai nommé Medievil.

