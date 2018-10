Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Hier, Capcom teasait une annonce pour leur prochain titre issu de a Saga Resident Evil. Voici ce qu’il teaseait :A noter que les costumes de Leon Kennedy et Claire Redfield sera déblocables gratuitement dans le jeu. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://gematsu.com/2018/10/resident-evil-2-classic-costumes-trailer