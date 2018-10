"Dans le document, l'éditeur américain explique en effet que « plusieurs jeux de Respawn sortiront d'ici les fêtes de fin d'année de 2019 ». La firme ne précise en revanche pas de quels jeux il parle, ni combien il y en aura. Parmi les jeux qui verraient le jour dans un an, il pourrait y avoir Star Wars Jedi : Fallen Order, annoncé timidement à l'E3 2018, ou encore Titanfall 3 dont EA a confirmé le développement lors du rachat de Respawn en 2017."

posted the 10/31/2018 at 01:32 PM by kevisiano