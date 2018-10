Voici le Top Media Create allant du 22 au 28 octobre 2018 :Le jeu Red Dead Redemption 2 entre à la première place sur Ps4, Street Fighter 30th Anniversary Collection fait son entrée sur Nintendo Switch et Ps4, SoulCalibur VI sur Ps4 perd sept places, Dark Souls Remastered perd neuf places sur Nintendo Switch, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy quitte le classement sur Nintendo Switch, Super Mario Party perd une place, Assassin's Creed Odyssey perd trois places, Dragon Ball FighterZ sur Nintendo Switch quitte le classement, Spider-Man sur Ps4 perd une place, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd deux places, Super Mario Odyssey perd une place, Splatoon 2 reste stable, Mario Kart 8 Deluxe gagne deux places place et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch reste stable…Passons maintenant au Top Hardware : La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20181031065/