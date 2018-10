Voici une édition toute sublime du fameux Resident Evil 2 Remake qu'on ne présente même plus.



Quoi de mieux qu'une bonne notice d'une vingtaine de pages (on s'en fout de la forêt en 1998 ) et qu'une jaquette PS1 méga classe mais aussi méga fragile...



L'édition Remember sera disponible le 25 janvier 2019 au prix de...de rien du tout, c'est une édition personnelle d'un fan fait maison, et j'ai juste envie de dire que ça donne 5000 fois plus envie que le SteelBook dans le Collector à 230 euros made in Capcom.



Bravo à lui en tout cas, la classe assuré avec son RE 2 d'époque, a la sortie du Remake en janvier.





Ne jamais oublier...1998