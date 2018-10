ello , ça va faire un petit moment que je vous lis en quasi sous marin ,je me décide enfin à m'inscrire



Je me présente : John , férus de nouvelle techno , grand amateur de gaming , de retro et des 80's et surtout papa.



Pour mon premier article je dois vous parler d'un découverte pour avoir pas mal de frontends , je viensde tomber tout à fais par hazard sur la chaine de Pademonium, et ce gars là a beaucoup de talent !

Il créer des thèmes pour hyperspin et launchbox maiss avec un niveau de production quasi éditeurs



http://www.youtube.com/watch?v=Vtlr0KJ1P1E&t=98s



http://www.youtube.com/watch?v=GNi-BOxDUq4&t=69s



il ya de tout des thèmes collection , des thèmes 80's ,et même genre je kiff complètement tout ce qu'il fais et je trouve qu'il mérite à être connu , j'aime les gens talentueux



http://www.youtube.com/watch?v=zgRD1-0ir84





Bref je vous laisse aller jeter un oeil , je n'ose pas mettre de vidéo var mon article n'apparaissais pas dans le thread tout à l'heure et je pense que c'étais à cause de ça .



Sur ce j'ai un Red Dead 2 sur le feu !



A bientôt pour de nouvelle découverte

https://www.youtube.com/channel/UC_XcPcxBIY7OEvePbsbDCIg?view_as=subscriber

