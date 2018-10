Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Famitsu a testé les jeux suivants:Red Dead Redemption 2 (Ps4) – 10/10/9/10 [39/40]Call of Duty : Black Ops IIII (Ps4, Xbox One) – 9/9/8/9 [35/40]Luigi’s Mansion (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]Pikachin-Kit : Game de Pirameki Daisakusen (3DS) – 7/7/8/7 [29/40]Le jeu Red Dead Redemption 2 obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine.Pour rappel, le jeu est sorti le 26 octobre, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://gematsu.com/2018/10/famitsu-review-scores-issue-1561

posted the 10/31/2018 at 03:14 AM by link49