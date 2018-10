Si la version PS4 Pro souffre d'un phénomène de flou imputable à une mauvaise utilisation du checkboard rendering par les équipes de Rockstar, alors que d'autres studios ont utilisé cette technique sans soucis de ce type, le HDR fait également des siennes sur Xbox One X et PS4 Pro.



En attendant un retour des développeurs, nos confrères de Digital Foundry se sont penchés sur ce problème, et il apparaît que Red Dead Redemption 2 emploie un “faux HDR” selon leurs termes :



"Si l'on s’appuie sur la sortie vidéo de la Xbox One X, il apparaît clairement qu’il s'agit d'un dérivé de l’image SDR et que le rendu ne correspond pas à une plage dynamique élevée. Oui, nous pouvons atteindre les 500 nits, mais uniquement avec la calibration du HDR poussée au max, ce qui a pour effet d’augmenter artificiellement la luminosité maximale à partir de ce qui semble être une image source à 100 nits."

Pour rappel, le HDR où “High Dynamic Range” a pour but de profiter de toute la plage dynamique d’une image, des zones les plus claires aux plus sombres, la luminosité et le contraste s'en retrouvent alors changés.



Quant aux Nits, il s'agit de l'unité permettant de mesurer l'intensité de la lumière, 100 nits étant davantage associé à une image à gamme dynamique standard (SDR). Une limite des téléviseurs que la plupart des gens possèdent chez eux, à moins d'avoir craqué pour un “écran 4K dernier cri” compatible HDR.



"Ce n’est pas le seul jeu qui souffre de ce que l'on pourrait appeler d’un “faux HDR” - Plus tôt cette année, le portage Xbox One de NieR Automata a utilisé une ruse similaire en déplaçant une image SDR à l'intérieur d’un “conteneur HDR”. Par la suite, votre écran enregistre du HDR en sortie de votre console, alors que l'image n'est qu'en SDR. Tous nos tests laissent à penser que c'est la même chose qui se produit dans Red Dead Redemption 2 sur Xbox One X et PS4 Pro."