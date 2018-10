J'ai enfin fini le prologue du jeu Red Dead Redemption 2 :Et je me demande comment on peux passer de ça :Qui est selon moi la meilleure ouverture possible dans un jeu, rien qu'avec le voyage dans le train, qui retranscris à merveille les Etats-Unis de cette époque, à ça :Une introduction d'une rare lenteur. J'en pouvais plus de cette neige. Et en plus, impossible de sauvegarder pour étaler mon supplice. J'ai mis 4 jours pour le finir, en m'endormant devant l'ennui. Quand je suis arrivé au premier camp, et qu'il n'y avait plus de neige, j'ai sauvegardé et je n'ai pas retouché au jeu depuis. J'espère que le reste est meilleur, car j'aurais jamais pensé que le début aurait été selon moi aussi raté...Source : member15179.html