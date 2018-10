Date de sortie : 8 Février 2019 (Europe)

7 février 2019 (Japon) Date de sortie : 8 Février 2019 (Europe)7 février 2019 (Japon)

Nintendo difference

Tous les contenus téléchargeables qui étaient payants sur les autres supports seront directement inclus dans l'édition spéciale sur Switch, à savoir les 36 personnages jouables (les combattants de base et ceux qui ont été ajoutés en DLC), les voix et plus encore. Les combattants seront d'ailleurs disponibles dès le début et il ne faudra donc pas les débloquer. Tous les stages (plus de 60) seront aussi présents. Bien sûr, tous les modes de la Switch (téléviseur, sur table et portable), la manette Pro et les Joy-Con seront compatibles. Il sera également possible de jouer en local à des combats en un contre un avec un Joy-Con par joueur. Tous les types de modes seront aussi inclus, dont les modes de combat et d'entraînement, mais aussi les autres modes avec une plus grande difficulté et les défis supplémentaires. Le mode histoire, d'une durée de vie de plus de 40 heures selon PQube, sera toujours présent, et Arc System Works promet encore une fois que son contenu et sa production ont été très soignés, au point que cela dépasse ce que l'on peut imaginer pour un visual novel.