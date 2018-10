KING OF POP

C'étais y'a quelque jour je viens de voir ça , j'adore Man in Blackque je vous met en 1er !!Et l'autres Faces devais apparaître dans l'album HIStoryLa chanson devais parlais de la fierté africaineMichael Jackson n'a jamais enregistré de voix sur cette piste, à l'exception des mots d'introductionInitialement destiné à présenter une intro parlée par Nelson Mandela faite par Michael sur la démoElle comporte une performance du groupe de percussions STOMP

posted the 10/30/2018 at 08:26 PM by amassous