Fire Emblem: Three Houses Fire Emblem: Three Houses



Animal Crossing (hormis Animal Forest sur N64, je les ai tous) Animal Crossing (hormis Animal Forest sur N64, je les ai tous)



Metroid Prime 4 Metroid Prime 4



Bayonetta 3 Bayonetta 3



Daemon X Machina Daemon X Machina

Luigi's Mansion 3 (ça ne ma jamais intéressé) Luigi's Mansion 3 (ça ne ma jamais intéressé)



Yoshi's Crafted World (la qualité du jeu est assuré, mais en ce qui me concerne après avoir doser Yoshi Woolly World ça ne m'intéresse plus. J'aimerais un Yoshi's Island mais sans Bébé Mario). Yoshi's Crafted World (la qualité du jeu est assuré, mais en ce qui me concerne après avoir doser Yoshi Woolly World ça ne m'intéresse plus. J'aimerais un Yoshi's Island mais sans Bébé Mario).

Je vais le faire le point sur ce qui m'intéresse ou pas sur Nintendo Switch actuellement et à venir. N'hésitez pas à me conseiller des jeux qui soient fun comme Bomberman R ou genre anime comme Night of Azura 2. Si je suis un fan de Nintendo depuis mon enfant depuis les années 1990, je ne suis pas un énorme consommateurs et depuis quelques années je joue moins que pendant mes année au lycée et université(En plus de Fortnite, Paladins, Pokémon Quest et prochainement Warframe).J'achète le plus possible les jeux qui sont sur le marché physique, et pour certains jeux j'attends de voir s'il y a des versions définitives car je n'ai pas envie d'acheter du contenu supplémentaire en dématériel. Des jeux comme Gal*Gun 2 qui m'intéresse, bah je n'achèterais pas les DLC. Le seul jeu où j'ai acheté des DLC c'est Mario Kart 8 sur Wii U... Vous comprenez pourquoi je souhaite Mario Kart 9 plutôt que Nintendo fasse des DLC sur ce qui est supposé un jeu définitif (Mario Kart 8 Deluxe).Le jeu que je joue actuellement c'est Xenoblade 2: Torna, mais je me suis remis à jouer au jeu de base ayant profiter de la semaine gratuite du Nintendo Switch Online pour sauver sur le cloud et faire mes "magouilles" (j'ai un trip personnelle, c'est comme ça, mais les 3 Lames de Torna (Akhos, Patroka et Mikhail) je n'ai pas envie de les avoir. J'aurais préféré les avoir comme Nia avec leur vrai forme et leur design de Lame et non avec leur tenues "Torna", du coup pour éviter de les invoquer j'ai save sur cloud ma partie mais au final ça n'a servi à rien puisque j'ai pu invoquer Zenobia et Server sans devoir reroll une seule fois XD).Bref, tout ça pour dire que j'ai presque 200h de jeu et que j'aimerais faire une run du jeu avec toutes les Lames (exceptés les 3 cités précédemment donc) et faire toutes les quêtes annexes donc les quêtes des Lames. Et pour dire que je pense ne pas le faire parce que flemme + j'aurais d'autres jeux d'ici là je pense XD.En, le vrai jeu que je joue tous les jours 5 minutes jusqu'à 30 minutes parfois c'est bien Fire Emblem Heroes sur mobile. J'ai en général la chance d'obtenit les unités en 5 étoiles que je veux, il ne m'en manque de 8 (Legendary Marth et Tiki, Delthea, Maribelle, Mia, Micaiah, Performing Olivia et Wedding Shiida) sur la cinquentaine que je veux jouer principalement.Et j'attends vraiment que Nintendo sorte Dragalia Lost en Europe pour y jouer officiellement. Ce qui me fait chier car j'avais fait les inscriptions sur les sites japonais et américains pour obtenir les rewards day-on et j'ignore s'il y en aura en Europe.Metroid Prime 4 malgré que je ne possède pas Metroid Prime 3 et que je n'ai pas fini le premier (j'avais mieux kiffé de jouer au 2). En vrai j'ai surtout envie de voir à quoi va ressembler le jeu plus que tout je pense. Bayonetta 3 (dont j'espère où jour récupérer le 1 et 2 sur Nintendo Switch en version japonaise qui a le 1 sur cartouche).Daemon X Machina, le jeu de Marvelous édité par Nintendo en occident qui me rappelle beaucoup Xenoblade X dans l'approche entre les personnages et la création d'un avatar ainsi que contrôler des machines, ça sera bien évidemment une tout autre expérience mais Marvelous sort de ses sentiers actuelles avec un jeu dont le contexte m'intéresse tout simplement.Il y a bien "le Pokémon 2019" dans mes intérêts, ça dépendra comme le jeu "Town" que je mentionne plus bas des informations qu'on aura le moment voulu. Je n'ai pas touché à un jeu Pokémon depuis Pokémon HeartGold sur DS (théoriquement Pokémon Platine si on ne compte pas le remake).Alors gros aparté sur Super Smash Bros Ultimate. Spoiler: Je ne sais toujours pas si j'achète le jeu (j'aurais la réponse au Direct de jeudi je pense).Je suis un fanboy Nintendo mais ce qui compte pour moi ce n'est pas "Nintendo" mais la fiction, j'adore les univers Nintendo, de Mario à Splatoon en passant par Xenoblade, Starfy, Golden Sun ou encore Another Code, j'adore la diversité des personnages et des histoires et la façon en général de jouer au jeux de ces personnages, sans pour autant avoir touché à tous les jeux édité par Nintendo. Et j'aime surtout quand les choses sont carrés en matière de lore...... Hors j'ai bien senti à l'E3 que ce nouvel opus de Super Smash Bros va être, pour grossièrement résumer la chose, le gros service rendu à la majorité de personnes pour vendre des copies plus facilement. Et ça je suis contre : K.Rool et Ridley ça fait depuis au moins Brawl qu'ils devait être là, pourquoi aujourd'hui ? Parce que "jeu à service". Vous me direz, Overwatch c'est pareil et pourtant personne ne gueule et au contraire même. C'est vrai...J'étais contre Ridley jouable pour des raisons que certains connaissent, donc maintenant je vais faire l'inverse c'est à dire demander "Mini-Ridley" de la taille de Samus dans les futurs Metroid, en tout cas si ça ne vous choque pas alors les combats épiques genre dans Super Metroid ou dans Metroid Other M c'est finiEt ça tombe bien, j'écrivais cet article avant l'annonce du Super Smash Bros Ultimate Direct : Si la rumeur de la soit-disant fuite de la bannière est vraie, ça me donne 2 nouvelles raisons supplémentaire de ne pas acheter Super Smash Bros Ultimate. Geno car il n'a rien à foutre là et autant rajoute Waluigi, Pauline, Birdo, Kamek et Captain Toad pendant qu'on y est, et Banjo-Kazooie car contrairement à Minecraft il n'y a pas de stratégie multimédia de la part de Microsoft donc c'est comme demander Halo, God of War, Sly Cooper ou encore du Forza dans Smash Bros... On n'est plus dans les années 2000, Banjo n'appartient plus à Nintendo et pire appartient à un concurrent commercial.Vous savez, il fut un temps, entre Brawl et SSB4, où à la place de Geno et Banjo-Kazooie aujourd'hui c'était des personnages comme Layton de Level-5 qui revenait souvent.Logique biaisée parce que nostalgie et excitation et tout ça pour contenter la masse qui se contrefout royal de ce qu'est Smash Bros dans le fond des choses. Si Banjo-Kazooie est confirmé dans Smash Bros, évidemment que ça sera la fête, mais ça confirmera aussi que Nintendo et Microsoft n'ont vraiment rien à foutre de la concurrence du marché. Je ne dis pas que c'est important, en tant que créateur c'est aussi important de sois-même rester créatif et Nintendo le prouve tous les jours qu'ils savent créer du divertissement pour tout âge, mais c'est facile de dire "OSEF" aujourd'hui parce que la Nintendo Switch se vend bien. Demain leur console ou leur prochaine se vend pas, il va bien falloir réagir en tant qu'industriel. En aparté, la même pour Microsoft on les attend de leur coté, leur jeu first party... On sait que ça arrive notamment grace à tous ses rachats cette année, mais le manque de jeux édité par Microsoft mis en relief par Sea of Thieve est bien la preuve que Microsoft passe un vide commercial en ce moment face au succès de son concurrent direct la PlayStation 4).Mais il y a 1 chose qui pourrait effacer tout cela dans mon coeur de fanboy de l'histoire des IP Nintendo, c'est de mettre Shantae jouable. Shantae fait parti de ces licences longtemps exclusive sur console Nintendo que je rêve Nintendo racheter, avec Bomberman (et et Banjo-Kazooie, ouiiiiii). Shantae confirmée et je leur pardonne de penser à la majorité, j'achète Pirate Curse sur 3DS qu'on m'avait offert sur Wii U et j'achète SSBU et l'amiibo Shantae. Direct.Je pense faire un live reaction sur Twich de ce dernier Super Smash Bros Ultimate Direct. Mais la flemme.- Syrup, antagoniste principale dans les Wario Land.- Ashley, amie de Wario et un des personnages les plus appréciés de WarioWare.- Impa, ninja sheikah et personnage récurent des jeux Zelda.- Tingle, autre personnage récurrent de la série Zelda et ayant ses propres jeux dont 2 jeux principaux sur DS, qui aurait bien été "WTF trollesque" comme personnage, lui.- Gardevoir, le Pokémon fantasmé par beaucoup de japonais à cause de son design suggestif, qui aurait été un bon echo à Mewtwo et représentant de la 3G Rubis/Saphir présent dans la sphère Smash Bros qu'avec des musiques.- Alm, Celica, Lyn, Hector et Sigurd/Seliph, ces héros principaux des 4 jeux Fire Emblem restant qui ne seront pas représentant dans Smash Bros avec Marth et les autres. RIP aussi à Medeus, l'antagoniste du premier Fire Emblem et s'opposant l'armée de Marth (en espérant qu'il apparaisse dans le mode histoire).- Bandana Dee, dont les fanboys m'auront convaincu que tu avais ta place dans Smash Bros comme 4e luron de la franchise Kirby, présent ici depuis Kirby Super Star sur SNES et veillant dans l'ombre à Kirby et Dadidou. Mais tu resteras à jamais qu'un minions parmi d'autres...- Medusa, la rivale de Palutena et antagoniste principale du premier Kid Icarus.- Ninten, le premier héros de EarthBound. Vous l'aviez pourtant réclamer d'avoir EarthBound Zero !- Slippy Toad, my personal choice from Star Fox. Adieu l'ami.- Springman + Rex en Pyra, parce que vous étiez né trop tôt...-... Et Elma, parce que toi en revanche tu étais arrivé au mauvais timing sur Wii U.- Et toutes les autres licences Nintendo qui n'auront jamais le spot "Smash Bros" comme eurent Ice Climber, Kid Icarus, Punch Out et Duck Hunt ces 3 derniers opus.Bref, le reste de l'article :Town est ce jeu annoncé lors du dernier Nintendo Direct au style animé/cartoon japonais pour enfant qui est développé par Game Freak et visiblement pas édité par Nintendo, ce qui sur console Nintendo serait une première pour Game Freak puisque leur 2 premières créations depuis Pokémon, Drill Dozer sur GBA, et Harmo-Knight sur 3DS, ont été édité par Nintendo (mais depuis, Game Freak s'est étendu sur PC en sortant Tempo pour Sega et GigaWrecker sur Steam leur premier jeu comme studio indépendant). "Town" m'intéresse vaguement, j'attend d'en savoir plus dessus.Je ferais remarquer que "Town" n'apparait pas dans le planning de Nintendo, ni dans les produits Nintendo, ni dans les produits tiers.- Super Mario Party- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (plus précisement, j'attends une version définitive avec les DLC inclus, pour l'instant je garde ma version Wii U si j'ai envie d'y rejouer).- Super Bomberman R- Megaman 11- StarLink- Gal*Gun 2- Langrisser- Shining Resonance Refrain- SNK Heroine- Code of Princess Ex- Labyrinth of Refrain- Peach Ball Senran KaguraEt je crois que c'est tout ce que j'avais à dire en ce qui me concerne XD.