Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Il semblerait que Capcom tease une annonce pour bientôt. Certains y voient tout simplement l’annonce d’une Démo jouable pour le jeu Resident Evil 2 Remake, d’autres l’annonce jeudi de Leon S. Kennedy en tant que combattant jouable dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://www.resetera.com/threads/resident-evil-twitter-account-is-teasing-something.77889/

posted the 10/30/2018 at 06:10 PM by link49