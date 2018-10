Digital foundry a publié un article concernant le HDR de RDR2.



Finalement on a bien a faire à un ersatz de HDR qui est construit à base de SDR.



Donc toutes les remarques genre: sur ma tv le hdr est super, sa marche pas sur là télé hdr du pauvre, sur Bobox ya pas de prob' et pleins de commentaires de le genre...cela montre bien un problème de perception de ce qu'est un image dynamique.



je vous conseille fortement d'aller voir sur un jeu qui gère correctement le HDR pour comprendre.



Un exemple parmi d'autres, allez vous balader de nuit dans Horizon zero dawn et donnez moi des nouvelles lorsque un robot vous aura ponté son phare en pleine face !