JVC 17/20

Jeuvideo-live 17/20

On ne peut plus fluide et agréable à prendre en main, cette Eternal Collection offre à la Switch une version de Diablo III capable de satisfaire les appétits nomades des amateurs de hack’n slash. Sa portabilité en étendard, et si ce n’est quelques concessions graphiques sans grand impact sur notre confort de jeu, le titre n’a pas à rougir face à ses homologues PC et consoles dont il reprend d’ailleurs la jouabilité et l’ergonomie. Les cases d’un portage réussi sont donc cochées par Blizzard qui nous livre par la même occasion une excellente excuse de replonger des heures durant dans les sombres cachots de Diablo III en quête de butins rares.+Points positifsGameplay parfaitement adapté à la SwitchFluidité exemplaire (720p 60fps en mode portable, 960p 60ps en mode docké)Tout le contenu de Diablo III est ici disponible.Multijoueur en local sur une ou plusieurs Switch, en mode en ligne et hors-ligne-Points négatifsAffichage des menus en plein écran en multi localTaille du texte parfois un peu trop petite en mode portable---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si Diablo III: Eternal Collection sur Switch est évidemment moins abouti visuellement que les précédentes versions, Blizzard nous propose néanmoins un portage de qualité au global. Le framerate tient ses promesses en solo, et le contenu présent dans cette édition ravira ceux qui souhaitent y retourner ou découvrir cet épisode. Qui plus est, Diablo III emprunte un genre qui épouse à merveille le côté nomade de la console de Nintendo. Avec son mode coop en local à 4, nul doute qu'il animera vos soirées à plusieurs. En d'autres mots si vous ne l'avez pas fait, ne passez pas à côté car les différences d'ordre graphique sont ici plus acceptables, et Diablo III est un indispensable de la Switch.Les plusDiablo III avec vous peu importe le lieuUn contenu qui vous occupera pour pas mal de tempsLa coop à 4 en localUn portage propre dans l'ensembleLes moinsDes soucis de lisibilité en mode tabletteLe bug des sous-titres des journaux audioÉcran tactile encore aux abonnés absentÀ 4 en mode portable pourra vite être brouillonForcément moins abouti visuellement