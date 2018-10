Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Gamekult vient de rendre son verdict et attribue un 8/10 au jeu. Pour rappel, le titre de Rockstar est disponible depuis vendredi sur Ps4 et Xbox One, et une version PC pourrait voir le jour l'année prochaine... ...Source : https://www.gamekult.com/jeux/red-dead-redemption-2-3050790185/test.html