Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :En novembre, il devrait y avoir deux Nintendo Direct. On sait qu'il y en aura un le 01 novembre focalisé sur le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Reste à avoir quand tombera le deuxième...Source : https://nintendosoup.com/rumor-there-could-be-two-nintendo-directs-in-november-2018/

posted the 10/30/2018 at 02:10 PM by link49