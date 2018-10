News Cinema

C'est sur le site Hollywood Reporter qui a dévoilé le nom du réalisateur qui s’occupera de l'adaptation live américain Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)C’est Andy Muschietti (Ça, Ça : Chapitre 2) qui s'occupera de la réalisation et produit par Warner Bros (saga Harry Potter, Worlds of DC).PS : Le prochain qui me sort l'argument "Dragon Ball Evolution" pour ne pas voir ce film sortir, qu'il se taise à jamais. Ça va faire 10 ans bientôt, donc on tourne la page on passe à autre chose.