Le Roi Lion est en effet annoncé le 5 décembre en 4K Ultra HD Blu‑Ray aux USA. Concernant la France, toujours pas de communication officielle de la part de l'éditeur mais des précommandes déjà actives chez les webmarchands.



Nul doute que le film sorti en 1994, usé jusqu'à la corde en VHS, DVD et Blu‑ray, sera fin prêt pour séduire toute une nouvelle génération de petits fans à travers la planète. On imagine déjà la charge des éléphants de l'ouverture du film en Dolby Atmos… Plus d'infos dès que possible.