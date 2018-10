Voici une Information concernant la Nintendo Switch :On commence par le planning des jeux Nintendo. On retiendra :Et que le jeu Dragon Quest Builders 2 sera édité par Nintendo en 2019 en Occident. Et pour les éditeurs tiers :On retiendra surtout :En attendant des détails plus complets pour ce qui nous attend en 2019...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-release-schedule-october-2018/