Le support de Rockstar a pris acte que des joueurs de Red Dead Redemption II rencontrent des problèmes de flou en y jouant et a annoncé qu'un correctif était à l'étude.



Les premiers signalements de ce problèmes sont apparus juste après la sortie du jeu, sur les forums officiels du site RDR2.org. Mieux encore, les joueurs ont apporté des preuves du problèmes en y incluant des screenshots.



Beaucoup pensent que cela est la faute du checkboarding, une technique prédictive pour remplir les trous avec des pixels identiques à ceux qui se trouvent juste à côté. C'est par ce moyen que la PS4 Pro upscale le jeu du 1920*2160p en 3840*2160p, et une des raisons pour laquelle RDR II serait plus beau sur Xbox One X.



Cette théorie démontre que le problème n'intervient que les PS4 Pro et non sur les simples PS4 (qui sont limitées au 1080p), ni sur Xbox One X, qui affiche l'Ultra HD de façon native.



Voici une vidéo montrant le problème de graphismes flous sur PS4 Pro :

Le pro-M et les soucis de RDR II sur PS4 Pro.

Le pro-S qui cherche du réconfort avec la Master Race.