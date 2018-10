Nintendo

CA : Q1+Q2 = 2,64 milliards d'euros (+4%)Bénéfice opérationnel : 479 millions d'euros (+53,7%)Prévision sur l'année:CA : 9,35 milliards d'euros (+13,7%)Bénéfice opérationnel : 1,75 milliard d'euros (+26,7%).Hardware: 22.86 millions (+3.19m) => USA (39.98%) 9,13m + UE & co (35.87%) 8.20m + JP (24.15%) 5.52mSoftware: 111.1 millions (+24.17m) => USA (44.98%) 49,97m + UE & co (36.74%) 40.82m + JP (18.28%) 20.31mRatio : 4.86 (+0.44) => USA 5.47 + UE & co 4.98 + JP 3.68Super Mario Odyssey - 12.17 millions (+1.000.000)Mario Kart 8 Deluxe - 11.71 millions (+1.360.000)Zelda : Breath of the Wild - 10.28 millions (+960.000)Splatoon 2 - 7.47 millions (+710.000)1-2-Switch - 2.64 millions (+190.000)Mario Tennis Aces 2.16 (+780.000)ARMS 2.10 millions (+90.000)Kirby Star Allies - 2.10 (+240.000)Donkey Kong Country Tropical Freeze 1.67 millions (+270.000)Xenoblade Chronicles 2 - 1.53 millions (+100.000)Nintendo Labo (variety & robot) 1.39 (*)Hardware: 73.53 millions (+0.64m)Software: 371.16 millions (+3.32m)Ratio : 5.05 (+0.00)Mario Kart 7 - 17.52 millions (+310.000)Pokémon X/Y - 16.34 millions (+30.000)Pokémon Sun/Moon - 16.13 millions (+10.000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 14.13 millions (+30.000)New Super Mario Bros. 2 - 12.82 millions (+120.000)Super Mario 3D Land - 12.22 millions (+100.000)Animal Crossing: New Leaf - 11.94 millions (+160.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9.35 millions (+50.000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 7.96 millions (+240.000)Tomodachi Life - 6.30 millions (+50.000)WiiU Software: 102.53 millions (+0.25m)Wii Software: 920.38 millions (+0.44m)NDS Software: 948.62 millions (R.I.P)TOTAL MULTI-SUPPORTSZelda Breath of the Wild - 10.28 NS + 1.52 WiiU (minimum) = 11.80mMario Kart 8 - 11.71 NS + 8.42 WiiU = 20.13mDonkey Kong Country TF - 1.67 NS + 1.65 WiiU = 3.32m