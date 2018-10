Hier pour la première fois je me rends à la Paris game week avec mon fils de 5 ans avec un ami et son fils du même âge.

A notre arrivée mon fils et son copain repére de suite les casquettes cartonné à l effigie de pickachu et evoli, et bien naturellement nous demande pour en avoir une.

De ce pas bien décidé nous nous dirigeons vers le stand Nintendo pour demander le précieux sésame qui ferait plaisir à nos enfants.

Une queue interminable devant le stand pokemon,nous accostons une employée pour lui demander une casquette cartonnée pour chacun de nos enfants.

De bonne fois celle ci va demander à sa supérieure qui refuse catégoriquement et vient à notre rencontre pour nous dire sèchement que les casquettes sont réservées aux gens qui essayent le jeu.

Très déçu de la politique de Nintendo qui n est pas capable de prendre en compte l émerveillement de 2 enfants devant l une de leur franchise et qui est incapable de donner un bout de carton ds aucun but lucratif!

Fan de la première heure, Nintendo pour le coup vs avez été vraiment petit