Hello,A l'occasion de la Retro Gaming Connexion 2018 de Meaux (Détails et photos), Wizzy (Jagfan, Gameforever) a enfin pu terminer le full-set de sa console préférée :la Jaguar.L'homme aux plus de 1200 avis sur Gameforever avait terminé il y a quelques mois le full-set Jaguar cd (et ses 13 jeux!) avec un article dispo sur Kyo ( blog_article421822.html ) et aujourd'hui, il vous livre ses ultimes avis sur les jeux qui lui manquait pour terminer son tour d'horizon complet de la console d'Atari et ses 50 jeux!Tous testés sur consoles, zéro émulateur!Malgré de nombreuses daubes, la première console 64-bits abrite de vraies perles voir desde jeux très connus (Rayman, Alien Vs Predator, Doom) et ça vaut le coup d'oeil!Bonne lecture, et n'hésitez pas à lui mettre un petit mot ici (inscription sur le site ou simple compte FB nécessaire) :