Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo a publié son dernier bilan financier. On apprend qu'au 30 septembre 2018, 22.86 millions de console ont été écoulées. Elle dépasse donc déjà la Game Cube et ses 21 millions au total. Passons ensuite aux meilleures ventes niveau jeux :Super Mario Odyssey dépasse les 12 millions, The Legend of Zelda : Breath of the Wild les 10 millions et Xenoblade Chronicles 2 vise les 2 millions...Source : https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html