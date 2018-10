L'Otaku et sa Mère

Et voilà, la suite de la réaction de Moumoune au Nasuverse avec le premier épisode de Fate 2006(la video bugue un peu, mais pour le naturel de la réaction, on a préféré garder la video.)

En debut de video, je fais aussi une petite annonce à propos des videos sans moumoune où à cause d’impératifs personnels, je dois diminuer leur rythme de sortie.(ne vous désabonnez pas pour autant, please, j'en sortirai toujours au moins une par mois)