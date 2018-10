Voici une Information autour du jeu World of Final Fantasy Maxima :Le jeu World of Final Fantasy Maxima sortira la semaine prochaine. La question est : Il sortira en version physique ou pas sur Nintendo Switch? À l'heure actuelle, les revendeurs n’ont qu’en catalogue la version numérique du jeu, et Square-Enix ne répond pas vraiment aux questions à ce sujet. Cela laisserait donc la version eShop comme la seule option disponible pour le moment, et pas de version physique sur ce support. Pour rappel, le jeu World of Final Fantasy Maxima sortira le 16 novembre…Source : https://www.gonintendo.com/stories/321443-world-of-final-fantasy-maxima-might-not-see-a-retail-release-on-s