Toute la journée j'avais cette musique dans les oreilles et pour cause... :...je ne sais pas si vous le saviez mais hier il y a eu leavec l'orchestre et l'éléganteC'est assez spécial comme concept mais j'ai kiffé ! Un bel orchestre composé de violons, de piano, de guitare et même d'une harpe. Les frissons dès le début quand le chef d'orchestre fait jouer les premières notes. Un spectacle qui a duré 2 heures et qui en met plein les oreilles/yeux.Des images défilant sur les différentes musiques : de MGS 3 à MGS 4 dans l'ordre chronologique.Grosse mention àqui a une voix sublime et qui nous a offert une jolie prestation de cette perle digne d'un, le fameuxEn tout cas, si vous êtes fan de quelque chose et que celui-ci se présente en concert symphonique, je ne peux que vous inciter à y aller (Harry Potter, Final Fantasy...). Pour ma part, je ne dirais pas à non à NieR Automata !