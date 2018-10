Nos impressions

Gear.Club Unlimited 2 s’annonce d’avantage comme une version revue et corrigée de son prédécesseur, plutôt qu’une suite en bonne et due forme. Très proche de Gear.Club Unlimited, il propose toutefois un vrai bon technique et plusieurs nouveautés qui permettent à l’expérience de gagner en profondeur, sans toutefois la renouveler pleinement. Le gameplay, toujours très arcade mais plus réaliste, pourrait toutefois faire la différence. On attendra donc la version finale pour s’y essayer pleinement.

JV.Com

Avec Gear.Club Unlimited II, Eden Games avait l’occasion de revoir sa copie et c’est précisément ce que le studio a fait. De l’aveu même des développeurs que nous avons rencontré, les équipes ont eu la possibilité de reprendre tout à zéro, ou presque. Ce qui se caractérise en premier lieu par un changement de moteur, ou tout du moins d’une évolution de celui-ci, puisqueGear.Club Unlimited premier du nom était pensé pour le format mobile et proposait des courses qui pouvaient parfois être pliées en moins d’une minute. Rien de ça dans son prédécesseur, qui offre non seulement des courses plus longues mais aussi quelques épreuves spéciales de plus de dix minutes. Un format plus adapté au monde des consoles, qu’elles soient nomades ou sédentaires.S’il reste très arcade, il repose toutefois sur un meilleur respect des lois de la physique, ce que l’on ressent sur les freinages mais aussi sur les transferts de masse...Toutefois, on a parfois eu un peu de mal à la ressentir dans Gear.Club Unlimited 2, pour la simple et bonne raison que le joueur manque un peu de feedbacks...D’autant que côté contrôles, les choses n’ont pas évolué : Joy-Cons et Manette Pro ne disposent pas de contrôles analogiques et il est parfois difficile de savoir comment l’on jauge son freinage ou ses accélérations. Pour contourner ce problème matériel, Eden Games a mis sur place une solution d’émulation qui fonctionne plutôt bien, mais forcément, manette en main, il n’est pas évident de le ressentir.Côté garage, on retrouve l’essentiel des voitures de Gear.Club Unlimited, et l’on y ajoute une dizaine de nouveaux bolides, dont certaines nouveautés particulièrement bienvenues, comme la Fenryr SuperSport, rarement vus dans nos jeux vidéo, ou la dernière Porsche 911 GT2 RS qui avait fait la couverture de Forza Motorsport 7.