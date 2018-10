Bonjour à tous,Actuellement en pleine réflexion sur l'achat d'un nouveau téléviseur, je suis quelque peu perdu face à la diversité d'écrans sur le marché.Mon usage :- Nintendo Switch essentiellement et moins fréquemment la PS4 classique notamment pour RDR2 (passage à la Pro en fonction du Black Friday ou attente PS5).- Lire des films depuis des discs blu-ray ou HD depuis disque dur multimédia.Mes appareils n'étant pas forcément optimisés 4K, je souhaite une TV avec :- un très bon upascalling (pour la Switch surtout).- une très bonne navigation pour le multimédia- 1000 euros de budget MAXMa TV est à quasiment 3 mètres du canapé et j'aimerais rester chez SAMSUNG ou passer chez SONY.Merci d'avance pour vos conseils et propositions.Actuellement j'ai une SAMSUNG LED 3D UE46ES6570 de 2012.J'ai en ligne de mire une éventuellement une SAMSUNG QE49Q6F.