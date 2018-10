Bonsoir !Un petit post concernant mon band. Pour celles et ceux qui suivaient ou pas, nous avons changé la team. Notre chanteuse a quitté le groupe au début de l'année et on a du caster pas mal de voix. On en a trouvé une et on en est content. De plus, on a intégré un nouveau bassiste.Pour le coup, on a enregistré, nous-même, un morceau court, énergique et rythmé. Il souligne la direction que le groupe va prendre.Le titre est disponible sur Spotify, Google Music et Itunes.On entame désormais une série de concert (En Suisse) et nous préparons un EP l'année prochaine.Si vous voulez nous suivre c'est par ici: http://www.facebook.com/fellozmusic/ Bonne écoute !